Giuseppe Di Sabato con la Nazionale di Marcia in Repubblica Ceca

Podebrady la località della Repubblica Ceca ha ospitato sabato 2 aprile il classicissimo incontro internazionale di marcia per nazioni con la squadra azzurra (di cui fà parte il giovanissimo Di Sabato Giuseppe Amatori Atletica Acquaviva allenato dal tecnico Esposito Tony che ormai lo segue da oltre 5 anni.

Per Giuseppe Di Sabato il più giovane del gruppo in gara a Podebrady il giusto riconoscimento dopo la vittoria al Campionato Italiano Allievi Km. 10 di Pescara con un crono di assoluto valore nazionale che gli permetterà di partecipare anche agli europei in programma in estate a Gerusalemme. Per il Tecnico Esposito il coronamento di tanti sacrifici e chilometri passati insieme al suo giovanissimo marciatore che questo fine settimana ha vestito per la prima volta la maglia azzurra.

Ad entrambi i complimenti di tutta l’atletica Acquavivese e della marcia in particolare che nel giro di un mese ha collezionato due maglie azzurre con Lomuscio Nicola in Coppa del Mondo di Marcia e Giuseppe Di Sabato adesso nell’incontro Internazionale di Podebrady due splendide e bellissime maglie azzurre.

Il più grande in bocca al lupo per questa tua nuova fantastica avventura in azzurro Che sia una meravigliosa esperienza per te e tutto il TEAM ITALIA!!!

PROGRAMMA ORARIO – Ore 13:00: 20 km Assoluta F. Ore 15:00: 20 km Assoluta M. Ore 17:00: 10 km Under 20 F. Ore 17:20: 10 km Under 20 M.

Incontro Internazionale di Marcia Podebrady (Rep. Ceca), 2 aprile 2022 La squadra italiana

SENIORES

20 km uomini

Andrea AGRUSTI G.A. Fiamme Gialle Francesco FORTUNATO G.A. Fiamme Gialle Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri sez. Atletica Gianluca PICCHIOTTINO G.A. Fiamme Gialle

20 km donne

Simona BERTINI ASD Francesco Francia Anna FERRARI Atletica Riviera del Brenta Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito

UNDER 20

10 km uomini