Coppa del Mondo di Marcia in Oman con Nicola Lomuscio

Tanta marcia acquavivese nella medaglia d’Argento a squadre ottenuta dall’Italia in Oman. Un ottimo risultato è arrivato infatti da Nicola Lomuscio marciatore dell’Amatori Atletica Acquaviva che copre i 10 Km con il tempo di 45’33” e si classifica all’ottavo posto. Grazie a questo piazzamento e quello degli altri due italiani in gara la Nazionale Azzurra ha conquistato il secondo posto a squadre alle spalle della Cina. E davanti alla Spagna.

Per la prima volta nella storia l’Italia della marcia dei più giovani 10 km maschile con Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva), Diego Giampaolo (Fiamme Gialle) e Pietro Pio Notaristefano (Atl. Don Milani) sale sul podio mondiale.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico guidato dal Prof. Pino Tortora che da 5 anni segue Nicola Lomuscio e un bilancio assolutamente positivo da questa nuova esperienza per Nicola Lomuscio, che come tutti gli altri atleti si è trovato a fronteggiare la gara in condizioni climatiche molto difficili; alte temperature e un percorso con molti saliscendi.