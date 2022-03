Mondiali di Marcia, azzurri in partenza per l’Oman con Nicola Lomuscio

In marcia verso l’Oman. È partito oggi il team italiano che venerdì 4 e sabato 5 marzo prenderà parte ai Mondiali di marcia a squadre a Muscat, prima rassegna globale di un 2022 ricchissimo di appuntamenti per i colori azzurri. L’Italia, dopo gli ori olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano, vuole ben figurare in questo evento e si presenta con ventuno atleti al maschile e al femminile nella prova 10 km under 20 uomini sicuro protagonista Nicola Lomuscio dell’Amatori Atletica Acquaviva.

Sul circuito di 2 km disegnato accanto al faraonico Oman Convention & Exhibition Centre i primi a gareggiare gli atleti azzurri più giovani 10 km maschile con Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva), Diego Giampaolo (Fiamme Gialle) e Pietro Pio Notaristefano (Atl. Don Milani).

DAMILANO-STORY - Intanto, a margine dell’evento, la leggenda dell’atletica azzurra Maurizio Damilano (oro olimpico a Mosca ’80 nella 20 km, ori mondiali a Roma ’87 e Tokyo ’91, bronzi ai Giochi di Los Angeles ’84 e Seul ’88) ha inaugurato al W Hotel di Muscat il MOWA Race Walking Heritage Display, la mostra dedicata alla storia della marcia: in vetrina anche la felpa tricolore indossata alle Olimpiadi di Seul.