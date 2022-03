Campionati Regionali di Cross Assoluti e Giovanili con Vittorie di Giustino e Capobianco

In una giornata veramente invernale ed in un vero clima da corsa campestre Locorotondo ha ospitato i Campionati Regionali Pugliesi di Cross 2022 sia per il settore Assoluto che per quello Giovanile.

Un percorso non facile con cambi di ritmo e direzione che costringevano gli atleti a vere acrobazie tecniche sul percorso reso fangoso e scivoloso dalla pioggia che oltre al freddo è stato il vero protagonista della giornata ha accolto gli oltre……atleti provenienti da tutta la regione. Ma analizziamo le gare con le due vittorie dell’Amatori Atletica Acquaviva targate entrambe Giustino Viola che prima si imponeva nella gara senior femminili 8 Km e poi seguiva la vittoria di Capobianco Daniele della categoria Ragazzi che Giustino allena che dominava tutto il settore ragazzi come era già avvenuto nelle due prove regionali dei Cross 2022.

Nelle altre gare settore Assoluto Senior Maschile Km. 10 terzo posto per Francesco Marotti e sesto posto per Quarto Andrea che lasciano ben sperare per i Campionati Italiani di Corsa Campestre in programma il 13 marzo a Trieste. Nella gara di Cross Corto Assoluta maschile Km. 3 bel secondo posto per Perrone Giovanni e terzo posto tra le promesse di Palmieri Leo.

Per Perrone che da questa stagione è ritornato con l’Amatori Atletica Acquaviva veramente un gran inizio di stagione. Per il settore Giovanile Allievi Km. 5 bel 4° posto per Mastropasqua Mattia, mentre tra le allieve Km. 3 settimo posto per Ferrulli Asia e nono per Ardito Vanessa. Tra i ragazzi detto della vittoria di Capobianco, ottimi i piazzamenti degli altri ragazzi n gara Mele Alessandro, Colapinto Gianpaolo e Piccinni, tra i cadetti citiamo il 7° posto di Casucci Flavio mentre bene si sono classificate tutte le cadette sulla distanza di 2 Km Nettis Marisol, Filippo Raffaella e Ferrulli Dalila.