Fine settimana con le Finali dei Campionati di Società su Pista a Sulmona

Sabato e domenica con la partecipazione dell’Amatori Atletica Acquaviva si disputa la Finale dei Campionati di Società Allievi su pista, nel rinnovato impianto di atletica “Serafini di Sulmona”.

Le 12 squadre presenti a questo campionato sono, per le categorie maschile: Amatori Atletica Acquaviva, Atletica Imola, Atletica Accademy, Enterprise Benevento, Atletica Cisternino, Avis Macerata, Kronos Roma, Stamura Ancona, Gran Sasso Teramo, U.S. Foggia, Sport Race Roma, Unione Atletica Abruzzo. Per gli allievi acquavivesi un bellissimo traguardo questo della Finale Nazionale, un progetto di squadra iniziato tre anni fa con una squadra Cadetti che ha saputo crescere per poi raccogliere i giusti riconoscimenti a livello Nazionale tra gli allievi. Nella finale di Sulmona tutti avranno la possibilità di gareggiare alla pari con i migliori under 18 italiani, ma sicuramente sul podio più alto crediamo che potranno lottare Pasquale Calefato nel Lancio del Peso e del Disco e Paride Busto nei 5 Km. di marcia vantando entrambi i migliori accrediti tra gli atleti presenti a Sulmona.

Lo staff tecnico e gli atleti impegnati a Sulmona