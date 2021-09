L'Amatori Atletica Acquaviva a Roma per la maratona

Domenica è stato il grande giorno dell’Acea Run Rome The Marathon. La maratona internazionale partita in orario inusuale alle 6.45, con in più la staffetta di Maratona Acea Run4Rome.

L’attesa di correre una maratona Nazionale dopo due anni a Roma è stata tanta e tra i tanti partecipanti anche una staffetta dell’Amatori Atletica Acquaviva composta da Marchesano Francesca, Montenegro Alessandra, Barberio Luciano che hanno concluso la loro staffetta di Maratona con il tempo di 3h 58’ 19” 8 per una grande giornata con la maratona di Roma.

In gara ma nella classica maratona anche Lepenne che conclude in 3h 46’ 01” 98 al 987 posto.

Che dire per una Maratona che ritorna, l’estate e le temperature molto calde hanno condizionato i risultati ma tornare in Pista/Strada e a Roma non ha paragoni.