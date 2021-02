Campionati Italiani Lanci a Molfetta con Pellegrino Delli Carri

È Molfetta ad accogliere gli specialisti di lancio del disco, del giavellotto e lancio del martello per la massima rassegna nazionale invernale di atletica leggera riservata ai lanciatori.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio sulle pedane del nuovissimo Stadio “Mario Saveri Cozzoli” di Molfetta ospiterà, la Finale Nazionale dei Campionati Italiani Invernali dei lanci lunghi Assoluti, Promesse e giovanili. La rassegna è organizzata in Puglia dal Comitato Regionale della FIDAL Puglia e vedrà i 130 atleti maschili e femminili qualificati dopo le due fasi regionali svolte in tutte le regioni a gennaio e febbraio 2021. A questa finale per l’Amatori Atletica Acquaviva in gara nel Lancio del Martello Assoluto maschile il veterano Pellegrino Delli Carri che visti i partecipanti e il suo accredito di metri 58.40 punta decisamente alla finale ristretta dei migliori 8 atleti.