𝙰𝚜𝚍 𝙰𝚀𝚀𝚄𝙰𝙽𝙽𝚅𝚄È 𝚝𝚛𝚊𝚒𝚕 𝚛𝚞𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐
Una ne penso ... 100k corro
𝙻'𝚒𝚍𝚎𝚊 𝚜𝚒 è 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚛𝚎𝚝𝚒𝚣𝚣𝚊𝚝𝚊 𝚗𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚊 𝚍𝚒𝚌𝚎𝚖𝚋𝚛𝚎 𝟸0𝟸0
𝙻'𝚒𝚍𝚎𝚊 𝚜𝚒 è 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚛𝚎𝚝𝚒𝚣𝚣𝚊𝚝𝚊 𝚗𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚊 𝚍𝚒𝚌𝚎𝚖𝚋𝚛𝚎 𝟸0𝟸0, 𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚍𝚘 𝚒𝚗 𝚌𝚞𝚒 𝚕𝚊 𝚗𝚘𝚜𝚝𝚛𝚊 𝚟𝚒𝚝𝚊 𝚜𝚙𝚘𝚛𝚝𝚒𝚟𝚊 𝚎𝚛𝚊 𝚏𝚘𝚛𝚝𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚙𝚎𝚗𝚊𝚕𝚒𝚣𝚣𝚊𝚝𝚊 𝚙𝚎𝚛 𝚕𝚊 𝚖𝚊𝚗𝚌𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚍𝚒 𝚐𝚊𝚛𝚎, 𝚌𝚘𝚜ì 𝚍𝚎𝚌𝚒𝚍𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚍𝚒 𝚊𝚕𝚕𝚎𝚗𝚊𝚛𝚌𝚒 𝚍𝚞𝚛𝚊𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖𝚖𝚊𝚗𝚍𝚘 "𝚜𝚏𝚒𝚍𝚎" 𝚜𝚞𝚕𝚕𝚊 𝚙𝚒𝚊𝚝𝚝𝚊𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚟𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚞𝚗 𝚛𝚒𝚜𝚞𝚕𝚝𝚊𝚝𝚘 𝚎 𝚞𝚗𝚊 𝚛𝚒𝚜𝚙𝚘𝚜𝚝𝚊 𝚒𝚗𝚌𝚛𝚎𝚍𝚒𝚋𝚒𝚕𝚎 𝚍𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚝𝚎 𝚍𝚒 𝚝𝚊𝚗𝚝𝚒 𝚊𝚕𝚝𝚛𝚒 𝚛𝚞𝚗𝚗𝚎𝚛𝚜 𝚍𝚎𝚕 𝚙𝚊𝚎𝚜𝚎 𝚎 𝚗𝚘𝚗.
𝙸𝚗𝚒𝚣𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚒𝚕 𝚌𝚘𝚛𝚛𝚎𝚛𝚎 𝟻0𝚔 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚒 𝚍'𝚞𝚗 𝚏𝚒𝚊𝚝𝚘 𝚙𝚎𝚛 𝚙𝚘𝚒 𝚊𝚛𝚛𝚒𝚟𝚊𝚛𝚎 𝚊𝚒 𝟸00𝚔 𝚜𝚙𝚊𝚕𝚖𝚊𝚝𝚒 𝚒𝚗 𝚞𝚗𝚊 𝚜𝚎𝚝𝚝𝚒𝚖𝚊𝚗𝚊 (𝟻 𝚖𝚊𝚛𝚊𝚝𝚘𝚗𝚎 𝚒𝚗 5 𝚐𝚒𝚘𝚛𝚗i).
𝙾𝚟𝚟𝚒𝚊𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚘 𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝𝚘 𝚗𝚘𝚗 è 𝚋𝚊𝚜𝚝𝚊𝚝𝚘 𝚊𝚋𝚋𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚜𝚎𝚗𝚝𝚒𝚝𝚘 𝚒𝚕 𝚋𝚒𝚜𝚘𝚐𝚗𝚘 𝚍𝚒 𝚊𝚕𝚣𝚊𝚛𝚎 𝚕’𝚊𝚜𝚝𝚒𝚌𝚎𝚕𝚕𝚊 𝚎 𝚖𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛𝚌𝚒 𝚊𝚕𝚕𝚊 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚊 𝚜𝚞 𝚞𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚊𝚗𝚌𝚘𝚛𝚊 𝚙𝚒𝚞 𝚜𝚏𝚒𝚍𝚊𝚗𝚝𝚎 𝚙𝚎𝚛 𝚕𝚊 𝚏𝚊𝚖𝚎 𝚍𝚒 𝚔𝚖 𝚌𝚑𝚎 𝚊𝚋𝚋𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚜𝚎𝚖𝚙𝚛𝚎 𝚊𝚟𝚞𝚝𝚘, 𝚌𝚘𝚜𝚒 𝚙𝚎𝚛 𝚐𝚒𝚘𝚌𝚘 𝚌𝚒 𝚜𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚍𝚎𝚝𝚝𝚒, 𝚙𝚎𝚛𝚌𝚑è 𝚗𝚘𝚗 𝚌𝚘𝚛𝚛𝚎𝚛𝚎 𝟷00𝚔 𝚜𝚞𝚕 "𝙶𝚛𝚊𝚟𝚒𝚐𝚕𝚒𝚘𝚗𝚎"?
𝙳𝚎𝚝𝚝𝚘, 𝙵𝙰𝚃𝚃𝙾!
𝙿𝚘𝚌𝚑𝚒 𝚐𝚒𝚘𝚛𝚗𝚒 𝚙𝚎𝚛 𝚘𝚛𝚐𝚊𝚗𝚒𝚣𝚣𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚕 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚘 𝚎 𝚐𝚛𝚊𝚣𝚒𝚎 𝚊𝚕𝚕𝚊 𝚌𝚘𝚕𝚕𝚊𝚋𝚘𝚛𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚒 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚒 𝚒 𝚗𝚘𝚜𝚝𝚛𝚒 𝚝𝚎𝚜𝚜𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒 𝚜𝚒𝚊𝚖𝚘 𝚛𝚒𝚞𝚜𝚌𝚒𝚝𝚒 𝚊 𝚙𝚘𝚛𝚝𝚊𝚛𝚎 𝚊 𝚌𝚊𝚜𝚊 𝚒𝚕 𝚐𝚛𝚊𝚗𝚍𝚎 𝚎 𝚜𝚘𝚏𝚏𝚎𝚛𝚝𝚘 𝚘𝚋𝚒𝚎𝚝𝚝𝚒𝚟𝚘!
𝚂𝚒 𝚛𝚒𝚗𝚐𝚛𝚊𝚣𝚒𝚊 𝚊 𝚗𝚘𝚖𝚎 𝚍𝚒 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚒 𝚒𝚕 𝚂𝚒𝚐.𝙼𝚒𝚖𝚖𝚘 𝙵𝚊𝚟𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚎 𝚊 𝟽0 𝚊𝚗𝚗𝚒 𝚜𝚞𝚘𝚗𝚊𝚝𝚒 𝚛𝚒𝚎𝚜𝚌𝚎 𝚊 𝚝𝚎𝚛𝚖𝚒𝚗𝚊𝚛𝚎 𝚕𝚊 𝚜𝚏𝚒𝚍𝚊, 𝙻𝚒𝚗𝚘 𝚃𝚛𝚘𝚒𝚕𝚘 𝚊𝚗𝚌𝚑'𝚎𝚜𝚜𝚒 𝚏𝚒𝚗𝚒𝚜𝚑𝚎𝚛 𝚎 𝚃𝚘𝚗𝚒𝚘 𝙼𝚊𝚐𝚊𝚛𝚒𝚎𝚕𝚕𝚒.
𝙰𝚜𝚍 𝙰𝚀𝚀𝚄𝙰𝙽𝙽𝚅𝚄È 𝚝𝚛𝚊𝚒𝚕 𝚛𝚞𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐
Lascia il tuo commento
Altre news
Altre news
Le più commentate
Le più commentate
Le più lette
Le più lette
In collaborazione con Fiore di Puglia
I sondaggi Doxa confermano: Fiore di Puglia è nella top ten dei prodotti da forno
Fiore di Puglia, azienda leader nella preparazione di prodotti da forno con oltre sessant’anni di storia alle spalle, porta in giro per il mondo i sapori della tradizione pugliese, proponendo ricette classiche reinventate con creatività e fantasia per deliziare il palato