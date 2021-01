Giacomo Bruno eletto nel Consiglio Regionale FIDAL Puglia per il prossimo quadriennio

Fine settimana assembleare per la FIDAL Regionale Pugliese con la plebiscitaria riconferma di Giacomo Leone alla guida del CR FIDAL di Atletica Leggera per il prossimo quadriennio.

Il riconfermato Presidente della atletica pugliese ha ottenuto 2973 voti pari al 83,28% dei consensi, un nuovo mandato quindi senza alcuna discussione in termini numerici.

Dopo le elezioni il Maratoneta di Francavilla Fontana ha commentato che il risultato è in linea con le aspettative soprattutto per il lavoro svolto sull’impiantistica regionale con ben 4 impianti di atletica leggera nuovi o completamente ristrutturati tra cui la Pista dello Stadio Giovanni Giammaria e con i prossimi interventi che riguarderanno Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo e il Campo Scuola di Brindisi.

Altro importante impegno per Leone verso il territorio regionale, è stato soprattutto l’impegno profuso per portare in Puglia per il 2021 ben sei Campionati Italiani di Atletica in regione e tra questi appuntamenti da ricordare ad Acquaviva delle Fonti il 18 Aprile 2021 presso la pista di atletica del Giammaria la disputa della 3^ Prova Nazionale dei Campionati Italiani di Società di Marcia maschili e femminili.

Con la conferma di Leone eletta anche la sua nuova squadra del Consiglio Regionale in cui entra a far parte il Presidente dell’Amatori Atletica Acquaviva Giacomo Bruno.