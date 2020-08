Regionali, Antonio Capogna candidato con il movimento Cittadini Pugliesi di Mario Conca

Secondo coratino in lizza per le elezioni regionali. Si tratta di Antonio Capogna, classe 1971, perito commerciale e ragioniere, candidato al Consiglio regionale con il movimento politico Cittadini Pugliesi che appoggia l'aspirante presidente Mario Conca.

«Mi candido alle elezioni regionali in Puglia per coerenza con la mia adesione al movimento politico Cittadini Pugliesi che ha in Mario Conca un candidato presidente che i pugliesi conoscono per le molte battaglie combattute in Consiglio regionale» spiega Capogna.

«Ci vuole il coraggio di cambiare: questo è il messaggio che lancio ai Pugliesi perché ci permettano di trasformare quelle battaglie in programmi amministrativi e realizzazioni nel campo dell'economia, del sostegno sociale, del lavoro e dell'ambiente.

Mi candido nella provincia di Bari, in tutta l'area della città Metropolitana per offrire una ventata di freschezza capace di aprire le porte a tutti coloro che desiderino entrare in una nuova casa politica. Non faccio retorica se affermo che la politica deve essere di tutti e deve rappresentare tutti, soprattutto i più deboli.

Sono convinto che soltanto con un forte senso della comunità alla quale si appartiene, si possono tenere insieme solidarietà e sviluppo: quella miscela di pragmatismo, visione politico-programmatica e principi morali - conclude il candidato - che può aprire una fase nuova nella storia della nostra regione e dell'idea stessa di Cittadinanza in Puglia».