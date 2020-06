Italia in Comune: "Sosteniamo i medici"

Superare i contrasti e provare a costruire. E' quello che si propone Italia in Comune Puglia, che interviene sulla polemica scatenata dalla polemica su una frase pronunciata durante un'intervista da Michele Emiliano - "i medici guadagnano tanto" - per distendere i toni e fare proposte concrete, al di là delle strumentalizzazioni. "Sosteniamo la proposta di Michele Emiliano di assumere i medici del 118. Proponiamo, però, un incontro urgente con i medici di famiglia per chiarire il senso di quella frase, male interpretata, e per rivedere il rapporto con una categoria che è sempre al fianco dei nostri cittadini più indifesi", scrive su facebook il movimento civico.

Entra nel merito Francesco Marino, che oltre a essere Sindaco di San Paolo di Civitate, indossa il camice bianco, con una lunga esperienza proprio nell'emergenza: "I medici di medicina generale hanno fatto quello che era previsto dalla normativa. Non entriamo, come gruppo politico, nei particolari degli emolumenti percepiti, che sono pari a quelli degli altri professionisti della sanità. Va detto, invece, che avrebbero potuto fare di più se solo in Italia, e quindi anche in Puglia, fossero stati reperiti i dispositivi di protezione individuale, come ha riconosciuto lo stesso Emiliano". Nel corso della pandemia, sottolinea Marino, "i medici di famiglia hanno continuato a lavorare normalmente, con la solita disponibilità verso i propri pazienti. E hanno cambiato modo di agire, utilizzando modalità nuove e diverse, lavorando cioè in remoto".

A confermare le parole di Marino è Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti e vicecoordinatore regionale del partito: "Nel nostro comune, durante l'emergenza Covid abbiamo creato una chat di collegamento con i medici di medicina generale, organizzando con loro un incontro e due conferenze stampa. Posso confermare dunque che, non solo in queste settimane sono state sempre al fianco dei cittadini, ma hanno dovuto superare tantissimi ostacoli e difficoltà, cercando però sempre di raccordarsi con le istituzioni per dare ai cittadini le giuste risposte in un momento di paura e di grandissimo disorientamento".