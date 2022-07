Piano sociale di zona: usciamo subito dallo stallo

I Comuni di Acquaviva delle Fonti, di Cassano Murge chiedono al Comune di Grumo Appula di intervenire con la massima celerità per risolvere i problemi che impediscono al Piano sociale di zona di operare.

Dopo mesi e mesi di stallo non possiamo più aspettare. Centinaia di cittadini in condizione di estrema difficoltà sono in questo momento senza servizi e, cosa ancora più grave, una quantità importante di fondi pubblici che potrebbero alleviare situazioni di povertà o di altri tipi di fragilità giacciono inutilizzati.

Non esiste inoltre alcuna programmazione rispetto al nuovo piano sociale e ai fondi destinati al Welfare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Questa situazione è diventata insostenibile, al punto che la stessa Regione è intervenuta diffidando l'intero ambito a trovare una soluzione entro il 7 luglio.

Chiediamo dunque di accelerare quanto più possibile l'individuazione di soluzioni SERIE che possano rimettere al più presto il Piano di zona in condizione di operare altrimenti il commissariamento paventato dalla Regione rischierà di essere davvero l'unica prospettiva praticabile.

Come abbiamo più volte fatto sapere, le nostre strutture comunali sono disponibili, qualora messe in condizione di operare, a fornire tutto il contributo per agire il più presto possibile affinché sia ricostituito immediatamente l'ufficio di piano e per farci carico, ognuno per la sua parte, delle gare da bandire.

Ogni giorno che passa è prezioso per intervenire e per scongiurare il rischio di un'esplosione delle criticità in piena estate, quando gli utenti di alcuni servizi ad oggi scoperti potrebbero trovarsi senza alcun tipo di assistenza.

Non possiamo attendere oltre.

Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti

Davide Del Re, sindaco di Cassano Murge