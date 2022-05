Treno storico Rocchetta Sant'Antonio - Gioia del Colle

Nunzio Angiola:

Il direttore generale di Fondazione FS, l’ing. Luigi Francesco Cantamessa Armati, mi ha appena comunicato che domenica 22 maggio un treno percorrerà la tratta ferroviaria storica da Gioia del Colle ad Altamura, per verificare il corretto svolgimento da parte di RFI dei lavori di recupero su binari e stazioni. Gli addetti delle ferrovie faranno fotografie e filmati per l’archivio storico della Fondazione FS.

Sono particolarmente entusiasta di questa notizia. Si tratta di un ulteriore passo avanti, dopo i lavori di ripristino eseguiti nelle scorse settimane.

Rivedremo per l’occasione, per questo viaggio di prova tecnica, una delle bellissime littorine che per decenni hanno solcato il nostro territorio murgiano. Quanti ricordi!

Il treno partirà da Gioia alle 9,00 ed arriverà ad Altamura alle 10,30. Sarà presente il direttore generale Cantamessa.

Ci vediamo tutti a Santeramo alle 9,30 per una bellissima foto di gruppo. Portate tutti i bambini, perché erano anni che non sentivamo più fischiare il treno dalle nostre parti. Vi aspetto.