L'on. Nunzio Angiola sulla scomparsa di Raffaele Carrabba

Nunzio Angiola:

“La scomparsa di Raffaele Carrabba, presidente regionale di Cia Agricoltori, ci lascia sgomenti. Lo conobbi la prima volta diversi anni fa al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, quando in quei mesi mi fu affidata la redazione del primo piano industriale dell’Ente. Persona sempre attenta, arguta nei suoi interventi, portata ad approfondire i temi aziendali, con lo sguardo sempre rivolto all’agricoltore e al suo futuro. L’ho sempre considerato, su tutti i tavoli in cui l’ho incrociato, una persona votata alla sua organizzazione agricola, un uomo votato all’associazionismo in generale, un uomo che considerava l’associazionismo come uno strumento, probabilmente il più importante, di difesa e valorizzazione della dignità dell’agricoltore e di tutela dei nostri territori di Capitanata e di Puglia. Riposa in pace”.