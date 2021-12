Avviato il progetto di candidatura dell' Appia Antica a Patrimonio Mondiale dell'Unesco

“Il Segretariato generale del Ministero della Cultura ha avviato il progetto di candidatura della Regina Viarum a patrimonio UNESCO. Se ne proporrà l’iscrizione come heritage route, tipologia prevista dall'UNESCO nelle Linee guida operative della “Convenzione per la protezione del Patrimonio culturale e naturale” del 1972. Si stanziano 1,5 milioni di euro”. Ne dà notizia l’On. Nunzio Angiola.

“Si tratta di un obiettivo politico che sto perseguendo, come unico parlamentare, dall’inizio del mio mandato e che consentirà la valorizzazione delle testimonianze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche, funerarie e civili, distribuite lungo l’intero tracciato dell’Appia Antica” ha aggiunto Angiola.

“Si tratta di una notizia di eccezionale rilevanza che consentirà di mettere in rete i sistemi turistici che scorrono per 4 Regioni e, per quello che ci interessa più da vicino, dalla Daunia alla Murgia, consentendo in prospettiva l’afflusso di milioni di turisti da tutto il mondo. Oggi è un giorno importante”, ha concluso Angiola.