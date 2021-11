Attiva da oggi la misura straordinaria “Custodiamo le imprese” per oltre 46 milioni di euro

Parte oggi la misura straordinaria “Custodiamo le imprese”. Avrà una dotazione di oltre 46,2 milioni di euro e l’obiettivo di offrire alle imprese micro, piccole e medie del territorio, costrette alla chiusura per decreto nel corso del 2021, una sovvenzione diretta che compensi i minori ricavi conseguiti durante la pandemia. Si tratterà, in questo caso, di un ristoro a fondo perduto, una misura straordinaria legata al quadro temporaneo degli aiuti concessi dall’Unione Europea per il Covid.

Lo strumento di agevolazione sarà gestito da Puglia Sviluppo in qualità di organismo delegato e sarà attivo da oggi, 9 novembre 2021, e fino alle ore 12,00 del 9 dicembre 2021.