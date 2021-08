Comunicato stampa, On. Nunzio Angiola: Michele Emiliano e il suo endorsement all'estrema destra

Comunicato stampa:

Apprendiamo in queste ore da una importantissima testata giornalistica nazionale e regionale, della coraggiosa e provocatoria auto sospensione dal PD, del senatore Dario Stefano, vice capogruppo nel Senato della Repubblica. Il clamoroso atto è diretta conseguenza dell'ennesimo endorsement del Presidente Michele Emiliano in favore del notissimo Sindaco di estrema destra di Nardò: Pippi Mellone.

Da quanto appreso, il Senatore Stefáno chiede al PD di Puglia un sussulto di orgoglio, poiché su questa vicenda, ancora una volta, i massimi vertici regionali preferiscono tacere.

Noi come Partito AZIONE impegnati qui, in Puglia, come altrove, nella ricostituzione di un'area di centro liberaldemocratica e riformista, ci auguriamo che grazie a questa rigorosa critica del Sen. Stefáno, si possa finalmente aprire una nuova stagione di confronto con il Partito Democratico non più arroccato sulle spesso incomprensibili posizioni di Michele Emiliano, di cui ne è diventato ostaggio.

On. Nunzio Angiola, Deputato Azione

Avv. Fabio Zecchino, Coordinatore Regionale Puglia