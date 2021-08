Angiola:"Vaccinazioni in farmacia. Regione Puglia in ritardo"

Sul tema della vaccinazione presso le farmacie in Puglia, annunciata con toni roboanti dall’assessora Rosa Barone, è intervenuto l’On. Nunzio Angiola di Azione, il partito di Carlo Calenda.

“A fine 2020 la Legge di Bilancio, per valorizzare il ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, aveva consentito, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico. Nonostante la massima urgenza, il 20 gennaio 2021 non era stato fatto praticamente nulla.

Per questo il 22 gennaio di quest’anno ho depositato una interrogazione parlamentare con la quale sprovavo il Governo ad attivarsi non solo affinché ai farmacisti venisse accordata una priorità vaccinale nella I fase, ma anche affinché fosse consentita in tempi rapidi la somministrazione dei vaccini anti-Covid presso le 19.000 farmacie”. Lo dichiara l’On. Nunzio Angiola del partito di Calenda.

Angiola continua affermando che “Col Decreto Sostegni, art. 18, comma 2, lettera H, che ho seguito di persona al Tavolo di Lavoro parlamentare, i farmacisti hanno potuto effettuare direttamente la somministrazione dei vaccini anti-Covid, a seguito dell’abilitazione prevista con la frequenza di un corso. Di lì a poco, i farmacisti si abilitavano in 5.174, mentre altri 2.800 stanno ultimando il corso".

“Dal 29 marzo i vaccini potevano effettivamente essere somministrati anche in farmacia, dopo la stipula dell’accordo tra Governo e Regioni. Ai somministratori 6 euro a dose. Tutte le scusanti dell’enorme ritardo accumulato dalla Regione Puglia rispetto alla Liguria, il Lazio, le Marche e l’Umbria sono solo chiacchiere. Non ha nessun senso parlare di scarsità delle dosi, dato che le altre regioni italiane sono arrivate all’appuntamento molte settimane prima, se non mesi prima. Si sarebbero potuti evitare pellegrinaggi e migrazioni da una città all’altra di migliaia di cittadini pugliesi!”, conclude Angiola.