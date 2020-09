Giuseppe Milella al Premio Internazionale "We are the World"

Giuseppe Milella, autore e poeta acquavivese, lo scorso 12 Settembre è stato premiato a Napoli nella sala dell'Hotel Terminus nello stretto rispetto delle norme anticovid, in occasione del Premio Internazionale "We are the World" organizzato dall'Accademia degli Artisti di Napoli, in collaborazione con Il Centro Studi Storici di Eboli ed all'Associazione Fiabastrocca Presidente la poeta e scrittrice Carmela Russo.

Millella, non potendo essere materialmente presente per motivi di forza maggiore, ha delegato la signora Giovanna Forte, che gentilmente ha ritirato ed inviato il Premio.

Qui di seguito la Poesia:

Piccoli granelli nell’universo

Si parlava delle distanze che ci separano

ci si maschera dietro inutili fronzoli e realtà apparenti

e gli avvenimenti non sono mai come si mostrano

a volte può essere troppo tardi per capirlo e si rimane soli.

Si disquisiva dell’amore e del bene che potremmo donare,

non aver paura di coglierlo e custodirlo in uno scrigno,

adoperarsi per farlo crescere e donarlo al prossimo,

perché col nostro amore potremmo formare un mondo migliore.

Si conversava sul perché di tanta arroganza e indifferenza,

viviamo in una società virtuale, dove prevale l’apparenza

ma quello che più manca è il calore ed il perdono,

come tante formichine corriamo, perdendo la nostra vera essenza.

Non dovremmo aver timore di scavar nel nostro animo

capire il vero scopo della nostra vita e trovar la luce.

La verità è custodita in noi e scorre nel nostro essere vitale

siamo tanti piccoli granelli nell’immenso universo

accomunati ed uniti in un’unica luce

semplicemente per donare amore.

(Giuseppe Milella)