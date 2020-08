Annalisa Corrado presenta il suo libro ad Acquaviva

Questa sera alle ore 19:30, nella cornice dell’Atrio di Palazzo de Mari, si terrà la presentazione del libro di Annalisa Corrado “Le ragazze salveranno il mondo”, edito dalla casa editrice People.

A moderare l’incontro con l’autrice, promosso dall’ Assessorato alla Cultura - Comune di Acquaviva delle Fonti, sarà Valentina Tafuni, attivista per i diritti umani. L’appuntamento pugliese rappresenta una delle prime presentazioni “in presenza” - con le dovute cautele - del volume, pubblicato durante il lockdown.

Al centro del libro-manifesto viene ripercorso l’importante apporto delle donne al movimento ecologista globale nel corso dell’ultimo secolo.

Non è un caso che siano le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta del movimento ecologista e a offrire un punto di vista diverso, che forza le gabbie concettuali in cui ci siamo mossi per troppo tempo. Malgrado il potere crescente degli spacciatori di egoismo, malgrado i negazionisti, ancorati a un passato che ha già saccheggiato presente e futuro, sembra che stia scorrendo sotto traccia, inarrestabile, un’energia nuova: una consapevolezza verticale, finalmente, che mette nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo, “prima del diluvio”.

Questo libro parla della fiaccola che brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne che l’hanno tenuta accesa fino ad ora, impedendo a forze apparentemente invincibili di spegnerla. Si parte da Rachel Carson, la donna che sconfisse le multinazionali del ddt, passando per la premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile attivismo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg, in un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere per difendere il pianeta.

Annalisa Corrado – Ingegnera meccanica, ha conseguito nel 2005 un dottorato in Energetica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha lavorato come consulente e, in seguito, presso il Ministero dell’Ambiente, nella divisione per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Attualmente è responsabile di progetti innovativi per la società esco AzzeroCO2 e per l’associazione Kyoto Club: in particolare, segue “#GreenHeroes”, progetto ideato assieme ad Alessandro Gassmann. Scrive per testate quali La Stampa e La Nuova Ecologia. Dal 2014 è co-portavoce dell’associazione Green Italia. Ha fatto parte del comitato scientifico di Possibile, ha partecipato alla mobilitazione #NoTriv e contribuito all’ideazione e promozione di diverse campagne come “Prima del diluvio”, “Basta Amianto”, “Stop Climate Fake” e “Occhiali Verdi”, per la creazione di una mobilitazione permanente contro i cambiamenti climatici e per la transizione ecologica.

In collaborazione con Mondadori Bookstore.In caso di pioggia l'evento si svolgerà presso Sala Comunale "Colafemmina", nel Palazzo De Mari di Acquaviva delle Fonti.