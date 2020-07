Lunedì 20 luglio, alle 11, nella sala 33 al piano terra del palazzo del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile 52 a Bari, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del libro “Maria Colamonaco. La politica al femminile in Puglia”, a cura di Rosanna Lella e Anna Larato, prefazione del prof. on. Nunzio Angiola, postfazione del presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo.

Maria Colamonaco, nata a Santeramo in Colle il 30 gennaio 1927, deceduta a Bari il 7 agosto 2017, sindacalista, ha fatto politica attiva in un ambiente totalmente al maschile. Dall’aspra Murgia, è stata la prima donna ad entrare in Consiglio regionale. Per dieci anni, due intere legislature, dal 1970 al 1980, è rimasta l’unica presenza femminile nell’Assemblea legislativa pugliese, lasciando il suo segno sulle tante leggi che hanno accompagnato la lotta di emancipazione delle donne: per la dignità, per l’uguaglianza, per le pari opportunità nel lavoro, nella famiglia, nella società e nella politica.

Con il presidente Mario Loizzo, interverranno l’on. prof. Nunzio Angiola che ha interamente finanziato la pubblicazione, il sindaco di Santeramo Fabrizio Baldassarre, la presidente dell’AIDE Puglia (Associazione Indipendente Donne Europee) Anna Larato, Rosanna Lella dell’AIDE settore cultura, il nipote di Maria Colamonaco Giuseppe Garofalo e il Direttore LAB Edizioni Antonio Ferrante.