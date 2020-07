Rassegna di spettacoli teatrali ad Acquaviva

Si tratta di un progetto ideato e promosso da Onirica Teatro in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, la Masseria Didattica Ruotolo di Cassano delle Murge, la Pro Loco La Murgianella, la Coop. Serapia di Ostuni, la Coop. Seges di Vernole ed è sviluppato nell’ambito dell’avviso pubblico "Periferie al centro",intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e Assessorato alBilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti Coordinato da Teatro Pubblico Pugliese.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di proporre attività teatrali esperienziali e spettacolo dal vivo, integrandole in processi creativi che coinvolgano comunità locali di periferie geografiche nelle quali non vi è una strutturata proposta culturale” – dichiara Vito Latorre (curatore artistico dell’iniziativa) – “Percorsi in ascolto dei luoghi naturali, delle loro evocazioni, racconti, suggestioni. Territori periferici distanti tra loro (Montalbano di Ostuni, Vernole, Cassano delle Murge e Acquaviva delle Fonti), apparentemente lontani (il Parco Regionale delle Dune Costiere, la Riserva Naturale di Stato Le Cesine, il Bosco di Masseria Ruotolo, la corte del Palazzo De Mari) legati da un fenomeno che, da sempre, li ha contraddistinti: la Migrazione. Migrazione di uccelli, di specie animali e di esseri umani che, da sempre, li ha resi luoghi di accoglienza, di scambio, di ricchezza: libri sfogliare e racconti da ascoltare, immergendosi nella bellezza naturale del paesaggio”.

Per il mese di Luglio 2020 presso l’Atrio del Palazzo de Mari del Comune di Acquaviva delle Fonti si terrranno i seguenti appuntamenti – spettacoli teatrali:

Giovedì 16 Luglio “Decameron” (ore 20-22) – prodotto da Onirica Teatro di Bari – Regia Vito Latorre con Gabriella Altomare, Luca Amoruso, Vito Latorre, Antonio Repole, Silvana Pignataro – scene e costumi Rossella Ramunnu e Davide Sciascia

Giovedì 23 Luglio – spettacolo per bambini e ragazzi “La Fiaba di Biancaneve” – (ore 19-21) prodotto dalla Compagnia Teatro delle Forche di Massafra – regia di Carlo Formigoni con Salvatore Laghezza, Vito Latorrre, Giancarlo Luce, Ermeleinda Nasuto, Cilla Palazzo e Mariella Putignano

Giovedì 30 Luglio – spettacolo con maschere di commedia dell’Arte “BruciAmazzonia – la vita di Chico Mendes” (ore 20-22) – prodotto da Onirica Teatro – regia Vito Latorre con Francesco Casareale, Vito Latorre, Antonio Repole, Silvana Pignataro

Gli eventi prevedono un numero contingentato di partecipanti nel rispetto delle Misure diprevenzione indicate dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 259 DCPM dell’11 Giugno 2020.

Prenotazione obbligatoria on line su eventbrite.it

Costi: euro 3,00 a bambino, euro 4,00 ad adulto.

Info: 3287160463 - 3473238042