Bando di concorso nazionale di scrittura creativa piccola Giorgia Russo

L’associazione Con Giorgia per la Vita bandisce la VI edizione del Premio Nazionale di Scrittura Creativa Piccola Giorgia Russo “Una Fiaba è… per Sempre”.

Il concorso rappresenta ormai un punto di riferimento per tanti, piccoli e grandi autori ed è diventato uno dei più importanti concorsi nazionali di fiabe.

Tutti, bambini, ragazzi e adulti possono inviare una fiaba inedita a tema libero entro il 24 Febbraio 2020.

Il concorso è articolato in tre sezioni: “Bambini: dai 3 agli 8 anni”, “Ragazzi: dagli 8 ai 16 anni” e “Adulti: dai 16 anni in su”.

Le fiabe più belle verranno premiate e pubblicate in un libro per bambini. Con il ricavato delle vendite saranno finanziati progetti legati al mondo dell’infanzia.

“La scrittura creativa è uno dei modi più efficaci per far venire fuori le emozioni di ognuno di noi. Il riconoscimento e la gestione delle emozioni sono fattori determinanti per il benessere della vita di ogni individuo” – dichiara Antonino Russo, presidente dell’Associazione Con Giorgia per la Vita.

L’associazione è nata in ricordo della piccola Giorgia Russo, una bambina di 3 anni di Mola di Bari ritrovata senza vita dai suoi genitori, senza nessuna causa apparente.

“Abbiamo pensato di far arrivare a Giorgia l’amore di un’intera comunità, – prosegue Antonino Russo – di varcarne i confini con centinaia di bambini che ogni anno possono creare una fiaba in suo nome, per non dimenticarla mai e allo stesso tempo diffondere la cultura della scrittura.”

Le opere devono essere consegnate a mano o inviate a mezzo postale alla Giuria del Premio, presso l’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Mola di Bari.

Evento patrocinato dalla Presidenza della Giunta Regionale della Puglia, dal Garante Regionale dei Minori e dal Comune di Mola di Bari e dal Comune di San Fele.

È possibile consultare il regolamento completo del bando al seguente link: https://bit.ly/2QCzzlI

In allegato la copertina del Bando e il logo dell'Associazione.



Per maggiori informazioni:

Associazione Con Giorgia per la Vita

via S. Onofrio 24/A – 70042 Mola di Bari BA

Presidente: Antonino Russo

Tel: 349 58 66 706

congiorgiaperlavita@gmail.com