Giuseppe Milella premiato a Venezia

Sabato 11 giugno, il poeta e scrittore acquavivese Giuseppe Milella è stato premiato a Venezia con il suo libro “Catturando l’Infinito”, in occasione del Premio Intercontinentale di Arte Letteraria di arte letteraria “Le Nuove Muse”.

La cerimonia si è svolta in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente a Venezia Mestre nell' Auditorium del Centro Culturale Candiani.

Il Premio Intercontinentale di Arte Letteraria di arte letteraria “Le Nuove Muse” è stato organizzato dall’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, in collaborazione con il Cenacolo Internazionale “Le Nove Muse” e l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad.

Premio, che vede alla presidenza l’insigne poetessa e critica letteraria Marina Pratici, infaticabile operatrice culturale, schiera infatti un eccellente panel di presidenti onorari, quali Jorge Alacevich, Sergio Camellini, Laura Ephrikian,Gerda Garcia Hernandez, Goffredo Palmerini, Regina Resta, Emir Sokolovic, Anila Varfi, e un Presidente internazionale del calibro di Hafez Haidar, poeta e scrittore, pluricandidato al Nobel per la Pace e per la Letteratura.

La cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso letterario e degli insigniti speciali, alla presenza di Autorità e ospiti, si è svolta con l’attento cerimoniale predisposto da Gaia Greco, responsabile della Direzione Segreteria, e da Rita Innocenti, responsabile della Direzione Artistica del Premio; mentre la Giuria del Premio è stata presieduta da Isabella Sordi e composta da Adriana de Carvalho Masi, Gennaro Di Leo, Lorenzo Masi, Stefano Massetani, Oliva Novello, Carlo Pernigotti, Cristiana Vettori.

La cerimonia di premiazione a Roma è stata condotta da Gaia Greco e da Marco Profili, mentre la lettura delle opere premiate è stata curata dalla interpretazione di Rodolfo Vettor; tra i Premi Speciali sono stati assegnati alle attrici Ottavia Piccolo e Daniela Poggi.

Il nostro poeta Giuseppe Milella è stato premiato con il suo libro “Catturando l’Infinito”, un nuovo riconoscimento per il nostro poeta che ormai si sta distinguendo nel corso di vari premi a livello nazionale.

Qui di seguito riportiamo una dichiarazione del poeta:

“Sono molto contento di ricevere questo riconoscimento in occasione del prestigioso Premio Intercontinentale "Le Nuove Muse”; ancor più perché ricevuto per il mio libro Catturando l’Infinito, in quanto viene apprezzata la completezza del libro nella sua vastità e varietà dell’opera e questa raccolta lo è particolarmente. Vorrei ringraziare tantissimo la Giuria e gli organizzatori del Premio un pensiero in particolare Marina Pratici, Rita Innocenti e Gaia Greco e ringraziamento particolare alla mia famiglia, mia moglie Angela ed i miei figli Angelica ed Andrea che per la prima volta mi hanno seguito in occasione di una Cerimonia di Premiazione ma che sono sempre al mio fianco con amore e discrezione”.

Qui di seguito una poesia presente nel libro Catturando l’Infinito di Giuseppe Milella:

Quel velo tra noi

Guardavo i suoi timidi occhi

dall’altro lato del vetro

le impronte di mani sottili

impresse da leggeri sospiri

mentre l’aria del mattino

accarezzava il cielo

si posava tenue la brina

sull’impercettibile finestra,

ed in quello sguardo spaurito

era raccolto il desiderio

mai sentito prima

che in silenzio stava nascendo,

il profumo d’un nuovo amore.

(Giuseppe Milella)