Lunedì 20 Dicembre 2021 il poeta e scrittore acquavivese Giuseppe Milella ha vinto il Primo Premio con la sua poesia “La notte di Natale” nella Sezione Poesia Inedita in occasione del Premio “CANTI DI NATALE” presso il Teatro Abeliano; l’evento è stato organizzato dal Gruppo Abeliano con il patrocinio delComune di BARI, il Premio avente come ispirazione temi del Natale e della solidarietà, si inserisce nell'ambito del progetto OMAGGIO A BARI, attuato sotto l’egida dell’Assessorato alle Culture e Commissione Culture in collaborazione con le molte Associazioni Culturali cittadine del territorio metropolitano.

A partire dall’edizione dell'anno passato il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano ha istituito l'omonimo Premio di poesia e canzoni (in vernacolo e in italiano) ispirato al Natale (ma anche ai temi della Solidarietà, dell’Amicizia, della Pace, dell’Amore, del Dialogo tra popoli e culture); le opere presentate sono state valutate dalla Giuria apposita presieduta dal prof. Aldo Luisi, e composta tra gli altri dal drammaturgo ed autore Vito Signorile, dal Dott. Giuseppe Cascella, dal Proff. Nicola Cutino; la serata è stata organizzata con grande impegno dal Gruppo Abeliano ed è stata presentata da Alejandro De Marzo; ha visto come ospiti tra gli altri il noto attore Nico Salatino che ha dato vita ad un bel dialogo con Vito Signorile; il Premio era suddiviso in varie Sezioni: Poesia inedita, Poesia edita e canzone; il nostro autore Giuseppe Milella ha vinto nella Sezione Poesia Inedita con “La Notte di Natale”, questo nuovo riconoscimenti si aggiunge i vari ricevuti dal Milella.

Riportiamo una dichiarazione del poeta Giuseppe Milella dopo Cerimonia la di premiazione “Sono molto contento ed emozionato per aver vinto il Primo Premio in occasione di “CANTI DI NATALE” che ritengo un evento ed un Premio molto prestigioso, in questo bellissimo contesto del Teatro Abeliano, sono veramente felice che personalità di alto spessore componenti la Giuria abbiano apprezzato la mia poesia, che ho letto durante la serata, una grande emozione nel momento in cui è stata proclamata vincitrice sentirla declamata dal Maestro Vito Signorile; al tempo stesso mi ha fatto piacere constatare in prima persona l’apprezzamento da parte del pubblico presente e degli altri partecipanti nei riguardi della mia poesia. Mi preme ringraziare il mio caro amico Mimmo Morgese per aver condiviso questo bellissimo momento ed il suo grande supporto morale”.

Qui di seguito di Giuseppe Milella “La Notte di Natale” vincitrice nella Sezione Poesia Inedita.

LA NOTTE DI NATALE

E ti immagino lindo,

accoccolato

nella tua umile culla,

avvolto da un dolce tepore,

al calore ed al sicuro

in un’incontaminata armonia;

nell’innocenza e purezza,

effondi nell’aria,

il profumo d’un nuovo fiore;

agli astanti doni letizia…

e nei cuori serenità e pace,

una luce e una speranza

nel senso dell’amore

più limpido e sincero,

nella meraviglia e nell’incanto

di questa magica notte…

aspettando un nuovo Natale.

(Giuseppe Milella)