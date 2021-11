Aspettando la riapertura del teatro comunale

Chiudi gli occhi e prova a visualizzare come immagineresti il nuovo Teatro Luciani: corsi di recitazione e dizione? Spettacolo dal vivo o cinema? E se fossero entrambe?



📆 Lunedì 15 Novembre dalle ore 18,30, presso la Sala Colafemmina, condivideremo con tutta la comunità sia la visione che abbiamo immaginato per l’animazione del nostro Teatro sia lo strumento con cui intendiamo renderla viva: il Partenariato Speciale Pubblico Privato.



🔔 L’incontro sarà caratterizzato da tre momenti: il benvenuto a cura dell’Amministrazione comunale e il racconto della visione da parte del Prof. Franco Laera, che ha accompagnato l’Amministrazione nel processo di ideazione della gestione ;

la presentazione dell’Avviso di Partenariato Speciale Pubblico Privato a cura del Dirigente AA.GG Filippo Lorusso e dello stesso Laera, in cui verranno descritte le caratteristiche del bando ed i requisiti di partecipazione; ed infine un momento dedicato alle domande dei più curiosi.