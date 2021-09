Premio Filippo Pugliese a Giuseppe Milella

Venerdì 10 Settembre, il poeta acquavivese Giuseppe Milella è stato premiato a Bari in occasione della Prima Edizione del “Premio Filippo Pugliese” organizzato da “La Voce News” con il Patrocinio del Comune di Bari, del Comune di Gioia del Colle, delll’Enciclopedia TRECCANI sede Puglia.

La cerimonia si è svolta, in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente, presso la suggestiva Villa dei Sapori a Bari; la serata è stata condotta dalla dott.ssa Maria Catalano.

Il premio è stato dedicato alla memoria del Maestro Filippo Pugliese, che è stato un grande esponente della musica Italiana e strumentista di fama mondiale, cofondatore della “Fondazione Piccinni” con il Maestro Nino Rota e dell’ “Orchestra Scarlatti”.

Tre sono le Sezioni nel quale è stato suddiviso il Premio: fotografia, poesia e arte; il nostro autore Giuseppe Milella è risultato vincitore del Primo Premio nella Sezione Poesia con la sua poesia “Il mio desiderio segreto” tratta dal suo ultimo libro “Catturando l’Infinito” edito “Incontro Edizioni”.

Si tratta del secondo Primo Premio conseguito da Giuseppe Milella, in una settimana dopo quello conseguito in occasione del Premio “Gocce di Memoria” a Taranto, è giunta la nuova affermazione in occasione del Premio Filippo Pugliese a Bari con due poesie tratte dal suo nuovo libro “Catturando l’infinito”.

Il nostro autore il mese prossimo sarà premiato a Roma presso la Sede dell’Associazione “Dante Alighieri “ ed a Matera con il suo nuovo libro “Catturando l’infinito” che ha ricevuto numerosi apprezzamenti a livello nazionale, tra i quali Gianni Minà, Marino Bartoletti, Laura Efrikian e Hafez Haizar.

Il giorno 17 Settembre si terrà ad Acquaviva nel piazzale antistante la Sede dell’Associazione “L’Incontro” la presentazione del libro “Catturando L’Infinito” ed il giorno 26 Settembre a Gioia del Colle presso la Sede del Circolo Unione.

Riportiamo una dichiarazione di Giuseppe Milella “Sono molto emozionato di ricevere questo Primo Premio in occasione del Premio Filippo Pugliese, che è una figura che dona lustro alla nostra Terra di Puglia in tutt’Italia, con la poesia“ Il mio desiderio segreto” che ritengo una poesia molto delicata che spero trasmetta emozioni, sono contento per questo nuovo apprezzamento ricevuto dal mio libro “Catturando l’Infinito”.

Ringrazio tantissimo la Dott.ssa Maria Catalano ed il Dott. Gianvito Pugliese per la disponibilità e la loro gentilezza; ringrazio la Giuria per l’apprezzamento nei riguardi della mia opera. Mi preme ringraziare ancora una volta il mio amico Mimmo Morgese per essermi stato vicino anche in quest’occasione con il suo sostegno morale e mia moglie Angela ed i miei figli Angelica ed Andrea”.

Qui di seguito il testo della poesia

IL MIO DESIDERIO SEGRETO

Nell’esserti vicino

in silenzio, senza toccarti

soffermarmi piano

ed osservare i tuoi occhi

è racchiuso il mio desiderio

più intimo e segreto

e rimango lì a guardarti

in un’entità indefinita

priva di tempo e di spazio,

contraddistinta solo

dall’eco del tuo respiro.

(Giuseppe Milella)