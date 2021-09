Presentazione del libro "Un ragazzo del Sud, che ha partecipato a fare grande il Nord"

La storia di ognuno di noi è fatta di così tanti avvenimenti da poter scrivere un libro, e non sempre è necessario essere degli affermati scrittori. È il caso ad esempio di Giuseppe De Pascale, nato a Santeramo in Colle, ma che ha vissuto fino a 17 anni ad Acquaviva delle Fonti, il quale ora ottantenne, ha voluto mettere nero su bianco la sua storia. Il libro racconta di un ragazzo nato in una masseria della Puglia ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Un ragazzo ambizioso e vivace che, verso la fine degli anni '50, è emigrato al nord, come molti altri, del resto. A quei tempi Milano era una città in gran parte distrutta dalla guerra. Ed è stato proprio qui che il protagonista è riuscito in breve tempo ad intraprendere la carriera di costruttore e, successivamente, si è finanche inserito in altre attività finanziarie e commerciali, al punto che è divenuto un grande imprenditore in svariati settori. Ha, inoltre, avuto modo di conoscere, vivere e far parte della vita frenetica della capitale finanziaria d'Italia e non solo.

Attraverso la lettura della sua vita, si rilevano le vicende e le contraddizioni tipicamente italiane: storie delle campagne del Sud, di emigrazione e il boom degli anni '60, con un'attenta analisi degli aspetti positivi, oltre che dei risvolti negativi di tante e tali tematiche.

Oggi, sabato 4 Settembre, alle ore 18.00 nella biblioteca comunale "Giovanni Colonna" a Santeramo in Colle, Giuseppe De Pascale presenta il suo libro dal titolo:

"UN RAGAZZO DEL SUD, CHE HA PARTECIPATO A FARE GRANDE IL NORD"

Interverranno:

Giuseppe De Pascale - Autore

Prof. F. Flavio Baldassarre - Sindaco di Santeramo in Colle

Dott. Davide Carlucci - Sindaco di Acquaviva delle Fonti

Ing. Rosa Porfido - Assessore alla Cultura - Santeramo in colle

Avv. Achille Signorile - Ex sindaco di Acquaviva, scrittore, poeta

Angelo Petrelli - Vice presidente associazione nazionale le Partite Iva

V. Nicola Martino - Presidente Croce Rossa Italiana locale

Anna Larato - Giornalista.

L'evento è organizzato da Stilpromo