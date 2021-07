Marino Pagano presenta "Chiara da Montefalco. Una monaca con il cuore al mondo"

Alle 19,00, stasera in piazza Vittorio Emanuele, la presentazione del libro “Chiara da Montefalco. Una monaca medievale con il cuore aperto al mondo”, con l’autore Marino Pagano, giornalista e storico.

Parteciperanno don Mimmo Giannuzzi, Francesco Colafemmina e il professor Cordasco per parlare di spiritualità e di una grande santa del Medio Evo che ha rinunciato agli agi di una famiglia facoltosa per immedesimarsi nelle sofferenze del Cristo, scegliendo di condividerne il Calvario in cui si concentra tutto l’amore di Dio.