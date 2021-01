Giuseppe Milella si aggiudica il “Premio due piume in un respiro”

Primo al Premio Letterario Internazionale di Poesia “PREMIO DUE PIUME IN UN RESPIRO”- con una poesia scritta da Giuseppe Milella con la poetessa Velia Balducci di Ancona. Il titolo della lirica è “La Farfallina e il fiore”.

Giuseppe Milella: "il Premio prevedeva la partecipazione di poesie d’amore scritte da due poeti insieme, e la mia poesia ha vinto il primo premio nella sezione poeti stranieri.

Per via della pandemia non abbiamo avuto ancora comunicazione della data di premiazione, ma originariamente è stata fissata a Belgrado il giorno di San Valentino il 14 Febbraio 2021, allo stato attuale non sono a conoscenza se è confermata o sarà spostata o sarà sempre il 14 in streaming".

LA FARFALLINA E IL FIORE

Il Fiore:

Grazie dolce farfallina

che volteggi leggiadra

nel cielo e nell’aria

donando semplici emozioni,

accarezzando i cuori.

La Farfallina:

Ed io ammaliata dai colori buoni

dei bei fiori,

disseto la mia voglia di vivere

e volare.

Il Fiore:

Sfiorando i petali dei fiori colorati,

effondi nell’aria un dolce profumo...d’amore,

una melodia che trasmette lieve armonia

ma profonda ed intensa passione,

con spontaneità e libertà,

ti doni con tutta te stessa

dolce e leggiadra farfallina.

La Farfallina:

Non mi soffermo dappertutto

mentre i fili d'erba solco e li accarezzo;

mi lascio guidar dal cielo,

lui, grande ammaliatore,

tra una stella e l'altra

mi sa indicar la giusta via,

che porta al cuore.

Il Fiore:

Rimaner così per sempre,

nel cuore,

come una gemma preziosa

trattenuta all’interno d’una piccola conchiglia,

e da chi ti è vicino farti ammirare

in tutta la tua bellezza

e far capir la tua vera essenza

a quel l’anima che t’ama veramente.

La Farfallina:

E senza timori e paure

donarmi completamente e far l’amore,

in un unico intarsio indefinito con il corpo,

e con la mente,

che è più profondo e penetrante

e lo sarà per sempre.

(Giuseppe Milella) Acquaviva delle Fonti

(Velia Balducci) Ancona