Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto a secco

Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia. A causa dell' asfalto reso viscido per l'abbondante pioggia, un automobilista a bordo di un Doblò, ha perso il controllo del mezzo e ha tamponato l'auto che lo precedeva, una Kia con a bordo una famiglia acquavivese. L'impatto ha fatto finire fuori strada il Doblò. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Acquaviva.



Secondo una prima ricostruzione, l'autista della Kia ha rallentato la corsa per consentire ad un ambulanza di entrare nell'aerea di servizio IP. Il conducente del Doblò, forse troppo vicino e con la complicità del manto stradale bagnato, non è riuscito ad evitare la collisione.

i due autisti non hanno subito conseguenze. Necessario, invece, il trasporto per accertamenti al vicino pronto soccorso per due bambini e la loro mamma che viaggiavano nella Kia.



Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Acquaviva per la messa in sicurezza, i rilievi finalizzati alle responsabilità e per le eventuali richieste di ulteriori soccorsi.