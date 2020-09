Auto finisce fuori strada. illeso il conducente

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sammichele di Bari. Per cause in corso di accertamento, una Seat Ibiza si è ribaltata finendo fuori strada in un terreno adiacente alla carreggiata.



Non sarebbero coinvolti altri mezzi. L'autista avrebbe perso il controllo dell'auto all'altezza di una curva. Il conducente è stato soccorso dal 118 e non ha riportato ferite gravi. La Seat Ibiza è gravemente danneggiata.