Capannone in fiamme in via Annunziata

Copyright: AcquavivaLive



Capannone in fiamme in via Annunziata

Copyright: AcquavivaLive



Capannone in fiamme in via Annunziata

Copyright: AcquavivaLive



Capannone in fiamme in via Annunziata

Copyright: AcquavivaLive