Ciclista cade rovinosamente in paese

Un ciclista in sella ad una bici da corsa perde il controllo e cade. Il fatto è avvenuto alle ore 10:15 circa di questa mattina ad Acquaviva delle Fonti, tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari della Croce Blu di Turi.

Il ciclista per fortuna non ha riportato ferite gravi ma solo qualche escoriazione, guaribili in pochi giorni.