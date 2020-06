Moto contro auto sulla Provinciale Putignano-Gioia, ferito centauro

Grave incidente nella serata di ieri sulla strada Provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle.

Un tutore delle forze dell'ordine in sella ad uno Scooter Gamma Beverly Piaggio 350 si è scontrato contro una Ford Ecosport. L'impatto ha fatto perdere il controllo della moto che è finita contro un muretto di cemento che delimita la carreggiata.



Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato il centauro all'ospedale Miulli di Acquaviva per le cure mediche. Illeso il conducente dell'auto.



Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale di Putignano per i rilievi e la messa in sicurezza della strada che è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.