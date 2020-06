Un'automobile, verso le 19:30, ha investito un anziano del luogo che in sella alla sua bici stava andando da via Roma in direzione Piazza San Francesco. Entrambi percorrevano la stessa direzione.

L'impatto ha fatto cadere in terra il ciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, Croce blu Turi.

L'anziano è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell'ospedale Miulli per accertamenti.