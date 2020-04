L'auto si ribalta e finisce fuori strada: ferita una donna

Una ragazza di 21 anni di origini rumene residente ad Acquaviva delle Fonti è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto alle ore 20 di questa sera.

Una Fiat Punto bianca - per cause in corso di accertamento - è finita fuori strada dopo essersi ribaltata più volte. Nell'incidente avvenuto sulla strada Provinciale Acquaviva-Adelfia non sembrano coinvolte altre auto.

L'autista è stata estratta dall'auto dagli agenti della Vigilanza privata "La Fonte" intervenuti per primi sul luogo del sinistro.

Immediato l'intervento del 118, della Polizia Municipale e dei carabinieri di Adelfia. Richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'auto alimentata a gas.

La ragazza è stata trasportata al vicino ospedale Miulli per le cure mediche e non è in pericolo di vita.