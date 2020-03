Adelfia: incendiata la sede della Polizia Municipale

Un incendio è divampato prima dell’alba nella sede della Polizia municipale di Adelfia, in provincia di Bari. A provocare le fiamme è stata l’incursione di malviventi, al momento ignoti, che hanno cercato di aprire la cassaforte, in cui di solito sono custodite le armi degli agenti, con la fiamma ossidrica. L’incendio provocato ha distrutto anche due uffici della Polizia locale.

“Non possiamo che esprimere a nome di tutta Avviso Pubblico la nostra solidarietà e vicinanza al comando della Polizia Locale di Adelfia e a tutti i suoi dipendenti – ha dichiarato il Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico Davide Carlucci, Sindaco di Acquaviva delle Fonti (Ba) –. Confidiamo adesso nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della magistratura, sperando che possano fare chiarezza in tempi rapidi sui responsabili di questi vili gesti, applicando loro un’aggravante per aver agito in questo modo vergognoso, in un periodo di grande emergenza nazionale per tutto il Paese. Ancor di più, a pochi chilometri da un ospedale dove qualche giorno fa un vigile urbano è morto proprio a causa del coronavirus”.