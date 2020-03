Arrestato un minorenne per droga

Nei giorni scorsi i Carabinieri di una Stazione del Comando Provinciale di Bari, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno effettuato mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in una cittadina a ridosso dell’area murgiana. Le verifiche si sono concluse con l’arresto di un 17enne, trovato in possesso di 127 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento e 295 euro frutto dell’attività di spaccio.

Durante i servizi di osservazione i militari sono stati attirati dal comportamento del giovane che era solito spostarsi per le vie cittadine, incontrando coetanei e non.

Fermato in una piazza, mentre era in compagnia di un 20enne, i Carabinieri hanno approfondito il controllo con perquisizioni personali, rinvenendo sulla sua persona un bilancino di precisione, mentre addosso al 20enne tre involucri contenenti quasi 7 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita a carico del 17enne, ha consentito di rinvenire oltre 100 grammi di marijuana e numerose bustine auto sigillanti da poter utilizzare per la cessione di piccole dosi di stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, è stato sottoposto alla permanenza in casa presso la propria abitazione. Dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà.