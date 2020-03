Caso Coronavirus al Miulli, il Pronto Soccorso per il momento ancora chiuso

Quest’oggi, a fronte del caso di contagiocaso di contagio di un medico del Pronto Soccorso del Miulli la direzione sanitaria della struttura ospedaliera ha chiuso – in via del tutto precauzionale – il servizio per consentire una sanificazione degli impianti.

A dare info in merito all’accaduto è lo stesso Ente Ecclesiastico che dirige la struttura in una nota.



«Il 10 marzo un medico del Pronto Soccorso, avendo accusato una sintomatologia essenzialmente di carattere febbrile con connessa astenia, non potendo escludere i criteri epidemiologici di contatto stretto con un probabile caso di Codiv-19, ha ritenuto opportuno effettuare un tampone di controllo, al quale è risultato positivo. L’esame è stato effettuato come da protocollo».



«Il medico – come si legge nella nota dell’Ospedale Miulli - è poi stato posto in quarantena al proprio domicilio. Giunta la notizia al medico reperibile della Direzione Sanitaria, dott. Formoso, intorno alla mezzanotte si è avviata la procedura di avviso delle autorità competenti per la chiusura del Pronto Soccorso, e la conseguente sanificazione, che segue i protocolli di utilizzo di derivati del cloro».



La direzione inoltre comunica che sono attualmente in corso le procedure di verifica, che si stanno realizzando attraverso somministrazione di tamponi a tutto il personale del Pronto Soccorso e ai loro contatti più stretti. Si sta seguendo il criterio epidemiologico dei cerchi concentrici. Si tratta di un numero elevato di campioni, dunque il laboratorio di riferimento è attualmente al lavoro per fornire quanto prima i risultati.



Al momento il Pronto Soccorso resterà chiuso fin quando tutto il personale sarà stato controllato.



L’Ente si sta preparando ad allestire, nell'ambito del piano regionale, stanze dedicate a pazienti affetti da Covid-19, con il supporto degli organismi oltre che della Regione anche della ASL.



«Nelle ultime ore – si legge a conclusione della nota - sono inoltre circolate comunicazioni fuorvianti, non diffuse dall’Ente Miulli e recanti errate indicazioni di contatto. È necessario che queste comunicazioni cessino di essere diffuse e che sia i media sia gli utenti facciano esclusivo riferimento ai canali ufficiali di comunicazione del Miulli».