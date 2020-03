Un ragazzo di 24 anni residente a Santeramo in Colle, alla guida di un'Alfa Romeo 147, stava viaggiando sulla circonvallazione di Acquaviva delle Fonti in direzione Gioia del Colle quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro la rotonda. L'impatto ha provocato il ribaltamento della vettura finendo fuori strada. Il fatto è accaduto alle ore 18 circa.

Non risultano coinvolti altri mezzi o persone.



Sul posto, oltre alla Polizia Municipale di Acquaviva delle Fonti, un mezzo del 118 che ha provveduto a trasportare l'autista in codice giallo al vicino ospedale Miulli.

Dopo la messa in sicurezza della strada il traffico è stato ripristinato.

Non si conoscono al momento le condizioni dell'autista che comunque è sempre stato cosciente.