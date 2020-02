Acquaviva: trovata discarica di rifiuti speciali non pericolosi all'interno di un terreno agricolo

I Carabinieri Forestali della Stazione di Acquaviva delle Fonti, alla località San Martino dell'omonimo territorio comunale hanno accertato la presenza di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi all'interno di un terreno agricolo.

In particolare erano stati smaltiti rifiuti derivanti attività di demolizione edile quali tufi, mattoni forati, vetri, ceramiche, contenitori in plastica, infissi in legno ed alluminio, tapparelle, mobili in legno, elettrodomestici, bidoni contenenti pittura, parti di carrozzeria di autoveicoli, polistirolo, tubi in plastica da irrigazione, guaina isolante. Detto materiale, il cui volume è stato stimato in m3 150 circa, era ammassato alla rinfusa lungo un vialetto che conduce ad un fabbricato agricolo anch'esso oggetto di deposito di rifiuti. In altre aree del terreno i militari hanno riscontrato la pregressa combustione di altri rifiuti.

Per le violazioni di cui agli articoli 256 comma 3 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006 è stata deferita all'Autorità Giudiziaria una persona in qualità di proprietaria del suolo; si disponeva inoltre il sequestro di un'area di m2 2400, di un fabbricato di n/ 160 e dei rifiuti ivi presenti.