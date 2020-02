Anziana non risponde alle chiamate, intervengono i Vigili del Fuoco e il 118

Attimi di apprensione sabato nella tarda mattinata in uno stabile in via Domenico Mele ad Acquaviva.

Una donna anziana non risponde alle chiamate creando preoccupazione per il suo stato di salute.

Dopo vari tentativi non andati a buon fine si è deciso di allertare i soccorsi.

Dalla centrale operativa è partita la richiesta d’intervento ai sanitari e, in contemporanea, ai vigili del fuoco. Questi sono immediatamente arrivati sul posto e, dopo aver aperto la porta dell’abitazione, hanno consentito ai sanitari di soccorrere la donna trovata a letto con febbre alta ma non in pericolo di vita.

Per fortuna nulla di grave ma solo un grande spavento per i familiari.