Esce dal parcheggio e investe anziana

Paura in via Maselli Campagna ad Acquaviva per una donna anziana che è stata investita mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 davanti alla farmacia Bianco.

La signora è stata urtata da una Smart che procedeva in retromarcia per uscire da un parcheggio. Fortunatamente il mezzo si muoveva lentamente e si è fermato subito dopo aver avvertito l'urto.

L'anziana è stata subito soccorsa da alcuni passanti in attesa dell’arrivo del 118. E’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale Miulli per accertamenti.

Per fortuna nulla di grave, solo un grande spavento.