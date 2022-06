Acquaviva: bruciano sterpaglie e pneumatici

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per spegnere un incendio nelle campagne di Acquaviva, zona Sant'Eustachio. Hanno preso fuoco alcune cassette in plastica con all'interno varie piantine, sterpaglie e pneumatici.

Una nuvola di fumo nero visibile da lontano ha allertato la Polizia Locale. L'incendio è stato domato alle ore 20 circa. Verifiche in corso per stabilirne le cause.

Sul posto anche personale dell'associazione convenzionata con il comune.