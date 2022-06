Incidente mortale sulla provinciale Acquaviva-Sammichele

Una Fiat Panda con a bordo un uomo e una donna attraversa la provinciale e viene travolta da un'auto in transito.

Il fatto è accaduto questa mattina alle ore 8 sulla strada che collega Acquaviva delle Fonti a Sammichele di Bari a circa due chilometri dal paese.

Secondo una prima ricostruzione, una coppia di Sammichele, a bordo di una Fiat Panda, ha attraversato la provinciale per immettersi in una stradina del lato opposto. L'autista non si è accorto del sopraggiungere di un'auto che viaggiava in direzione Sammichele. Inevitabile lo scontro.

Il violento impatto non ha dato scampo ad una donna di 74 anni, residente a Sammichele di Bari.

Ferito, ma non in pericolo di vita, il marito della vittima. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale Miulli di Acquaviva.

Per i rilievi e la messa in sicurezza della strada, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sammichele.