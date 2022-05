Scippatori in azione al mercato

Scippatori in azione questa mattina ad Acqauviva tra le bancarelle del mercato settimanale. Tre le vittime dei malfattori che hanno agito rapidamente per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Allertati i carabinieri della stazione di Acquaviva delle Fonti che hanno avviato le indagini per identificare gli autori dei furti.