Lite in strada: scoppia una rissa

Una parola di troppo e scoppia la rissa. E' accaduto ieri alle ore 20 circa in via Don Cesare Franco nel centro cittadino di Acquaviva delle Fonti.

Secondo quanto riferito da testimoni, all´origine di tutto un passaggio di macchina ostruito.

Due giovani si sarebbero fermati a discutere in auto ostruendo il passaggio alle vetture in coda. Uno degli automobilisti, dopo aver atteso qualche minuto, ha suonato insistentemente il clacson tanto da provocare la reazione di uno dei due occupanti dell'auto che la precedeva.

Questi, uscito dal mezzo, avrebbe inveito prendendo a male parole l'autista. Quest'ultimo Irritato dalle offese a lui rivolte gli si sarebbe scagliato contro con violenza.

Da qui sarebbe nata la rissa che ha coinvolto anche altre persone presenti.

Dopo averle prese e date i protagonisti sono andati via prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Non è la prima volta che in paese accadono episodi del genere. Sarebbe opportuno un maggior controllo del territorio per garantire maggior sicurezza ai cittadini.

La rissa è stata immortalata da un telefonino e diffusa in rete.

I carabinieri della stazione di Acquaviva delle Fonti, coordinati dal Maresciallo Domenico Soleti, grazie ad un indagine lampo, hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria 5 persone.