Incidente stradale sulla provinciale che collega Santeramo a Gioia del Colle.

L’incidente, del quale al momento non sono ancora note le dinamiche, è avvenuto - intorno alle ore 11:30 - lungo la provinciale in corrispondenza dello svincolo che conduce in direzione Acquaviva delle Fonti.

Da quanto si apprende dovrebbero essere due i veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gestire la circolazione stradale e unità dei soccorsi del 118.

Aggiornamento:

A perdere la vita nel grave incidente di questa mattina, un cittadino straniero residente a Santeramo che era a bordo di una Peugeot con sua moglie rimasta ferita in maniera grave e trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso.



L'altro mezzo, una Fiat Punto, ospitava una giovane coppia. Anche i due versano in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. Richiesto l'intervento dell'Elisoccorso