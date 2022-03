Perde il controllo dell’auto, colpisce muretto a secco e si ribalta

Perde il controllo del mezzo e finisce contro un muretto a secco per poi ribaltarsi.

Incidente sulla Strada Provinciale 61 che collega Gioia del Colle a Turi. Per cause ancora da accertare una ragazza alla guida di una Fiat Uno ha rischiato gravi conseguenze. Per fortuna non ha subito ferite gravi.

L'impatto è avvenuto alle ore 13:40 di oggi pomeriggio. Non sembrano coinvolti altre veicoli.

Sul posto immediato l'intervento della Polizia Stradale di Gioia del Colle per i rilievi planimetrici.

Presenti anche i Carabinieri di Gioia, i Vigili del Fuoco del turno A di Putignano e due ambulanze del 118.

La 18enne è stata trasportata per accertamenti in ospedale.